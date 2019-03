Khloé Kardashian revela que tiene en su poder un vídeo sexual con su ex marido Lamar Odom

EN EL PROGRAMA ‘WHATCH WHAT HAPPENS LIVE’

El clan Kardashian no deja de ser noticia por una cosa u otra. En esta ocasión ha sido Khloé Kardashian la que se ha convertido en el centro de las miradas tras revelar en el programa ‘Whatch What Happens Live’ la existencia de un vídeo sexual que grabó con su ex marido Lamar Odom. Asegura que lo tiene en su poder y que no hay ningún peligro de que vaya a ver la luz, tal y como le sucedió a su hermana Kim Kardashian.