Khloé Kardashian revela que ha tenido cáncer de piel

" No he tenido más problemas relacionados con el cáncer en años, pero quería compartir mi experiencia con ustedes para que si notáis que algo no va bien, vayáis a tomar medidas preventivas y cuidéis vuestra salud ", concluía así con esta bomba que ha soltado en las redes sociales.

" Pasé por este proceso varias veces y estoy muy agradecida de que la mayoría de lunares que me extrajeron no fueron cancerígenos. Pero hubo uno que sí lo era ", decía Khloé, que se dirigía a sus fans así : " Escribo esta historia con la esperanza de motivar, a aquellos que la lean, a que consulten a su médico si notan que sucede algo extraño con su piel ".

