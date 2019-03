Khloé Kardashian rentabiliza la tragedia de Lamar Odom y saca sus memorias, ‘Strong Looks Better Naked’

HA CANCELADO SU DIVORCIO

No hay mal que por bien no venga. Esto es lo que ha tenido que pensar Khloé Kardashian sobre el complicado momento que está viviendo. Y es que ha decidido sacar provecho de la tragedia que ha sufrido su exmarido, tras pasar una semana en coma por consumo de drogas, y va a sacar el próximo 3 de noviembre un libro sobre sus memorias, ‘Strong Looks Better Naked’, que en español se llama ‘La fuerza tiene mejor aspecto al desnudo’. Además, en el libro cuenta que ha cancelado su divorcio con Lamar y le dedica unas palabras preciosas como estas: "Antes de conocerte me sentía invisible".