Khloé Kardashian se recupera de su enfermedad y Lamar Odom sale del hospital

Hace unas semanas, Khloé Kardashian pasó una larga temporada sin separarse de su expareja Lamar Odom desde que ingresó en el hospital. Días después, la estrella televisiva ha vuelto al centro médico, pero por problemas propios: Khloé ha pasado un tiempo en cuarentena tras haberse contagiado con la bacteria del estafilococo.

Con razón de su enfermedad, la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' ha tenido que cancelar algunos de sus compromisos relacionados con la gira promocional de su primer libro, aunque ya se ha ocupado de tranquilizar a sus fans: "Soy muy afortunada porque estoy mucho mejor y mi infección está sanando. Tuve la oportunidad de salir de casa. La cuarentena es lo más", comentó.

Por su parte, Lamar Odom también se va recuperando de su incidente con el alcohol y las drogas en un burdel de Nevada que le dejó 72 horas en coma, y por fin ha podido salir del hospital. Personas cercanas al deportista han confesado que "sin el apoyo y el amor de Khloé la recuperación de Lamar habría sido muy diferente". La expareja podrá ir recuperando la salud poco a poco, ¿en amor y compañía?