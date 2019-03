Khloé Kardashian reanuda el proceso legal para divorciarse de Lamar Odom

Después de que Lamar Odom fuese encontrado inconsciente en un burdel en Nevada tras varios días de fiesta, Khloé Kardashian paralizó su divorcio del jugador de la NBA y no se ha separado de su lado hasta su recuperación.

Una recuperación que no llega nunca, y es que tras este gran susto, Lamar ha sido visto de nuevo disfrutando de una jurga nocturna rodeado de alcohol. Una noticia que ha hecho que Khloé pierda la fe en el jugador y ha decidido no darle más oportunidades.

La hermana de las Kardashian ha decidido reanudar el proceso de divorcio por el que definitivamente dejará de ser la mujer de Odom. Así lo ha revelado una fuente cercana de la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' a la revista People: "Khloé no está de acuerdo con las decisiones que Lamar ha tomado en las semanas pasadas".