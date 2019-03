Khloé Kardashian quiere una cita con Brad Pitt

Khloé Kardashian ha aprovechado el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt como un puente para acceder al actor hollywoodense. Y es que desde que todo el mundo sabe que Brad está soltero, ha habido una cantidad de proposiciones para conquistar al actor que nos han dejado en shock.

¿La última? La de la menor de las Kardashian, que ha dejado claro en su página web que Brad no es solo su tipo, sino que es el actor más guapo de todos los tiempos: era guapo hace 30 años y lo sigue siendo ahora.

Khloé hizo una especie de juego en el que comparaba el cambio físico de diferentes actores de la meca del cine: desde los años 90 hasta imágenes actuales de ellos. Sin duda alguna, el ganador fue el recién separado de Jolie, que según la intérprete de 'Keeping Up With The Kardashian' es el que mejor se ha mantenido en el tiempo.

Aunque muchos han llegado a pensar que Khloé estaba intentando ligar con el actor de 'Seven', lo cierto es que ella está muy feliz con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, con quien se la relaciona desde mitad del verano pasado. Simplemente ha sido una celebrity más que ha piropeado al actor, sin ningún tipo de intención.