Khloé Kardashian publica un vídeo de cómo Kourtney Kardashian va al cuarto de baño

Parece que el programa 'Keeping up with the Kardashians' ha hecho que el clan haya perdido todo tipo de pudor. ¿La última? Khloé Kardashian ha publicado en Snapchat un vídeo de Kourtney Kardashian mientras estaba sentada en el váter. Aunque la hija mayor de Kris Jenner es la más reservada con su vida privada o la menos mediática, Khloé ha conseguido que su hermana mayor acapare la atención de la prensa en tan sólo unos segundos.

Kourtney apostó un ajustado vestido de cuero negro y unos zapatos de rejilla hasta la rodilla, al más puro estilo Kardashian, para la ocasión. El cumpleaños de Kylie fue un derroche de prendas ceñidas, botas altas y pelo estirado. Kendall Jenner asistió con Hailey Baldwin que también adoptó el estilo Kardashian.

Hace unos días, Kourtney publicó un cariñoso vídeo junto a Kylie donde aparecen dándole un beso en la cara, demostrando que los nueve años de diferencia de edad no impide que tenga una relación muy estrecha son su hermana menor.