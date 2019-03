Khloé Kardashian podría estar saliendo con el jugador de la NBA Tristan Thompson

Esa misma jornada, pero algo más temprano, la nueva pareja fue vista en Beverly Hills, sonriendo y mostrando sus impresionantes físicos. La exmujer de Lamar Odom llevaba un largo vestido sin mangas negro y un sombrero negro de ala ancha; el pívot de los Cleveland Cavaliers de 25 años, por su parte, llevaba una camiseta sin mangas negra y pantalón de entrenamiento corto del mismo color.

Unos días antes, los papararazzi captaron la pareja de fiesta en Bootsy Bellows (West Hollywood) y según TMZ ambos se mostraron muy cómplices y cariñosos el uno con el otro.

Kardashian pidió el divorcio al exjugador de Los Angeles Lakers por segunda vez a principios de este verano, y la pareja se ha ido distanciando desde entonces. La vuelta del exatleta a las andadas con sus problemas de adicción al alcohol y a las drogas provocó la ruptura definitiva del matrimonio.

La ex estrella de la NBA fue hospitalizada el pasado octubre después de haber sido descubierto inconsciente en un burdel de Nevada. Asimismo, se ha negado a ingresar en rehabilitación este verano a pesar de las duras presiones que le llegan por parte de sus hijos y de su familia política.

Una fuente comentó que los hijos de Odom, Destiny y Lamar Jr., están muy "molestos" por su comportamiento. "[El atleta] dice que no va a volver a Los Ángeles", confirmó una fuente a US Weekly. "Él quiere reconstruir su vida en Nueva York, pero eso no está sucediendo realmente", agregó el informador.