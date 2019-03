Khloé Kardashian: "¿Podría casarme de nuevo con Lamar Odom?"

Desde que Lamar Odom fuese encontrado inconsciente en un prostíbulo después de tres días de fiesta, Khloé Kardashian ha sido uno de sus máximos apoyos. Desde el primer momento Khloé se mantuvo al lado del que a día de hoy todavía es su marido.

Tras meses de recuperación, Lamar Odom reaparecía junto a la familia Kardashian en el último desfile del marido de Kim, Kanye West, durante la Semana de la Moda de Nueva York. Unas imágenes con las que se demostró que la recuperación del exjugador de la NBA va por muy buen camino.

Y no solo eso, sino que tras este horrible suceso parece que ahora Lamar está más centrado que nunca y Khloé está llegándose incluso a plantear pasar por el altar de nuevo junto a Lamar. Así lo ha revelado en su propio programa de televisión, 'Kocktails with Khloé', donde también ha afirmado que sería muy difícil borrar todo lo que ha ocurrido: "No sé lo que me va a traer el mañana, eso he aprendido. Incluso podría llegar a casarme de nuevo con la misma persona eso sería como el mejor sueño..., bueno, espero que mi matrimonio pueda resurgir, pero es muy difícil de borrar todo lo que pasó".