Khloé Kardashian odia que se hable de 'tallas grandes'

Las hermanas Kardashian se han convertido en grandes empresarias, y todas han sabido buscar su hueco en el mercado y están creando verdaderos imperios. Concretamente Khloé Kardashian se decantó por los jeans. Decidió lanzar al mercado unos pantalones vaqueros con los que todas las mujeres, tengan la talla que tengan, se sientan seguras con su cuerpo.

El principal objetivo de 'Good America', nombre que ella y su socia han dado a la marca, es conseguir que ir a comprar un pantalón no suponga un problema para ninguna mujer, sin importar el cuerpo que tenga.

Esta iniciativa comercial nace, según ha explicado Khloé en una entrevista para la revista Health, por su propia experiencia. Y es que, ella misma ha experimentado lo mal que se pasa cuando no encuentras en ninguna tienda unos pantalones que te favorezcan. Pero según ha comentado en la entrevista, siempre ha contado con el apoyo de su familia, principalmente sus hermanas y su madre, y su ex pareja, Lamar Odom, que la han apoyado siempre.

La inspiración de la marca, así como la campaña publicitaria, está centrada en mujeres reales. "Realmente sentí la necesidad de tener una línea de toda la gama. No me gusta usar la palabra de 'talla grande'", explicó Khloé, y es que su línea de jeans va de la talla 00 a la 24. Decidió comenzar con este negocio, porque hace un tiempo ni su autoestima ni su físico estaban como ahora, y ella se rechazaba cuando iba de compras con sus hermanas y no conseguía entrar en las tallas que ofrecían.

La celebrity ha apoyado la nueva tendencia de lucha contra la extrema delgadez y la reivindicación de las mujeres naturales en todas las edades. Además ha explicado la transformación de su cuerpo. Según ha señalado el origen del cambio se encuentra en su divorcio, cuando la presión mediática y los problemas la desbordaban decidió buscar una salida. Se refugió en el deporte y cuando comenzó a perder peso, recurrió a un entrenador personal amigo de la familia, que fue el encargado de cambiar su cuerpo.

En numerosas ocasiones ha hecho alusión a sus hermanas y al apoyo de unas y otras en todos los aspectos de la vida, incluidos los entrenamientos. Y por último, ha compartido un consejo con todas las mujeres interesadas en el fitness: "Establecer objetivos realistas para no desanimarse. Yo no creo en una solución rápida".