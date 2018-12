El nuevo cambio de look de Khloé Kardashian

Si hace unos días veíamos a su hermana Kylie Jenner cambiar de look con una melena gris perla, esta vez ha sido Khloé Kardashia quien ha apostado por un cambio y se atreve con un rubio platino que nunca se había puesto antes.

A través de sus Stories de Instagram, la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' ha mostrado su nueva melena. "¡Me encaaaaaaanta mi nuevo color de pelo! Muchas gracias a Miasha Oliver y a Tracey Cunninghham por estar siempre disponibles para mis cambios de look de última hora", ha escrito Khloé junto al post publicado en su perfil.

Como ya se sabe, Khloé no está pasando por su mejor momento en cuanto a su relación con Tristan Thompson, y sus seguidores sospechan que este cambio podría ser una manera de cambiar de página.