Desde su dramática ruptura con Tristan Thompson, tras numerosos engaños y mentiras, incluyendo las que le dijo antes de comenzar siquiera su relación, Khloé Kardashian parecía pasar por completo del amor y según afirmó en varias ocasiones, prefería centrarse por completo en su hija True y nada más.

Pero el último mensajito en clave que nos ha dejado en Instagram ha desatado todo tipo de especulaciones… ¿Está Khloé Kardashian de nuevo enamorada?

"Los hombres sabios saben que solo los tontos se precipitan", puede leerse en la última imagen que ha compartido. Y por si fuera poco, ha decidido añadir más leña al fuego acompañando la instantánea con una frase muy significativa: "Pero no puedo evitar enamorarme de ti", el título de la famosa canción de Elvis Presley.

Así que tras dejarnos con la miel en los labios, no hemos podido evitar darle mil vueltas a lo que pueden ocultar esas palabras. ¿Está Khloé enamorada? ¿Ya ha superado lo de Tristan? Y lo más importante: ¿quién es el chico que le ha hecho recobrar la ilusión?

Recordemos que hace muy poco que en el reality familiar 'Keeping Up With Kardashians', gracias al cual por fin estamos conociendo todos los detalles del dramón 'Tristan-Jordyn', Khloé llegaba a confesar que su ex incluso la amenazó con quitarse la vida después de destaparse todo el pastel.

