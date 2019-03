Khloé Kardashian llama a su hermana Kylie Jenner "perra loca"

la pequeña de las jenner no tiene miedo a nada

Khloé Kardashian y Kylie Jenner han protagonizado otra noticia a causa del reallity, Keeping Up With The Kardashian, en el que participan. Resulta que las hermanas se han ido de vacaciones a esquiar, y Kylie se mostró muy atrevida al bajar por laderas muy peligrosas, su hermana Khloe que no es tan valiente dijo: "esta es una perra loca". La pequeña de las hermanas se mostró muy asustadiza, y por ello provocó más de una risa.