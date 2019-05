El motivo por el que Khloe Kardashian invitó a Tristan Thompson al cumpleaños de True

A mediados del mes de abril Khloé Kardashian celebró el cumpleaños de su hija True y Tristan Thompson fue invitado a la fiesta a pesar de la tensa relación que mantiene con la madre de su hija.

Como podéis recordar, el jugador de baloncesto le fue infiel con la amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods. Un hecho que provocó que esta ruptura se convirtiera en una de las más mediáticas a nivel internacional.

Lo que muchos de los fans del famoso clan se estaban preguntado es la razón por la que Khloé invitó a Tristan al cumpleaños y ahora la celebritie ha decidido aclarar nuestras dudas en un famoso podcast estadounidense llamado Divorce Sucks: "Tristan y yo tampoco hace tanto que rompimos así que las emociones están todavía a flor de piel y podemos encendernos de vez en cuando, pero hago todo lo posible para que True no se entere de lo que está pasando".

"Creo que ella puede sentir la energía negativa que fluye de vez en cuando de nuestra relación, así que me esfuerzo para que eso no le afecte. Quizás esto suene demasiado bohemio para algunos pero creo firmemente que esto es así", asegura Khloé. "No lo hice porque crea que ella va a recordar nada de ese día en el futuro, pero estoy convencida de que en algún momento recordará su infancia y yo quiero que tenga una relación muy cercana con su padre", finaliza.

...

Seguro que te interesa...

Kim Kardashian muestra la primera foto de su cuarto hijo y revela su nombre