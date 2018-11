Khloé Kardashian habla por primera vez sobre la infidelidad de Tristan Thompson

Khloé Kardashian no ha tenido un año muy bueno en cuanto a relaciones se refiere. El padre de su hija, Tristan Thompson, protagonizó un escándalo de infidelidad en el que se filtraron unas fotos de él con varias mujeres. Esto se produjo durante el embarazo de la celebrity, que decidió guardar silencio hasta ahora, cuando una seguidora le ha mandado un mensaje a través de Twitter: "Me siento tan mal porque @khloekardashian tuvo que pasar por lo que hizo Tristan mientras filmaba #KUWTK. Si no me equivoco, el próximo episodio será una locura. Eres tan fuerte para poner ese tema personal como parte del programa, sabiendo que millones de personas lo verán. Yo no podría hacerlo".

La estrella televisiva americana no se ha podido resistir a contestar a la seguidora: "Lamentablemente, lo hará. Me inscribí para mostrar lo bueno y lo malo, ¿verdad? Lo malo es muy difícil de revivir, pero así es la vida". Han sido varios mensajes por parte de Khloé en sus redes sociales lo que ha hecho que saltaran las alarmas sobre una nueva crisis: "La vida es demasiado corta para pasar el tiempo con personas que te chupan la felicidad. Cuando te liberas de la gente negativa puedes ser quien eres TÚ, y ser tú mismo es la única manera de poder vivir realmente".