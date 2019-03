Khloe Kardashian hace una confesión muy picante: "Nunca he visto un pene blanco"

Khloe Kardashian parece que se ha soltado y no ha tenido reparos en contestar algunas preguntas sobre sus preferencias sexuales en el último episodio de su programa, 'Kocktails with Khloe'. El invitado Pauly Shore no tuvo reparos en preguntarle sobre el gusto de las Kardashian por los hombres negros a lo que la estrella contestó: "No te puedo hablar sobre sus vaginas, sólo de la mía" a lo que el invitado no dudó en seguir con el juego e insistió: "¿Qué hay en tu vagina?". "Todo lo que te puedo decir es que nunca he visto un pene blanco", sentenció Kardashian. ¡Qué fuerte!

Pauly Shore quería saber algunas preguntas más sobre la vida sexual de Khloe Kardashian y le preguntó a qué edad perdió la virginidad. La hermana de Kim Kardashian no tuvo reparos en contestar y dijo que a los 15 años. ¡Cómo se ha soltado Khloe!

Khloe está casada con Lamar Odon, aunque por los problemas de alcohol del jugador de baloncesto, la estrella de la televisión decidió separarse de su marido. Aunque, en la misa de Pascua, Odon acompañó al clan Kardashian-Jenner después de haber sido visto en un club nocturno con unos amigos.