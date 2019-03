Khloé Kardashian le gustaría tener el cuerpo de su hermana Kim Kardashian

Kim Kardashian ha sido el ejemplo a seguir para que Khloé Kardashian consiga perder 18 kilos a golpe de dieta y deporte. Aunque en su propio blog reconoce "no duraría ni un solo día con la alimentación de Kim", la hermana de Kendall Jenner ha confesado que su secreto reside en comer de todo pero en pequeñas porciones.

Khloé ha publicado una foto en su perfil de Instagram donde aparece su hermana Kim presumiendo de cuerpo con una favorecedora camisa blanca remangada para lucir sus tonificadas curvas y con una minúscula braguita de bikini que deja ver su trasero. "El cuerpo que me motiva", añadió como título junto a la sensual foto.

Además de encontrar el motor para haber conseguido un cuerpo mucho menos voluptuoso, el haber quitado los lácteos, azúcares y harinas en su alimentación han ayudado a perder tanto peso. Además el entrenador de las famosas, Gunnar, ha marcado una rutina de ejercicios que Khloé cumple al pie de la letra: "Estoy obsesionada con Gunnar. De verdad lo estoy. Ha cambiado mi cuerpo, pero no es un militar, no le pago para que mi grite. Quiero a alguien que me motive y que esté orgulloso de mí cada día", señala sobre el deportista.