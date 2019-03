EN 'KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS'

Khloé Kardashian le dice a Kim Kardashian que va vestida como una prostituta

En un adelanto del episodio 'Keeping Up with the Kardashians', que se emitirá el domingo por la noche, Khloé Kardashian -quien se siente impactada por los looks de su hermana Kim Kardashian- tuvo que decirle que pare de vestirse así porque parece una prostituta. En el capítulo, Kim aparece con un ajustadísimo vestido negro, que acentúa su figura y su escote y casi no deja lugar a la imaginación.