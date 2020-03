No sabemos qué estará pasando entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson pero parece que la expareja está acercando posiciones… A través del famoso programa familiar 'Keeping up with the Kardashian' fuimos testigos de cómo Khloé descubrió que el padre de su hija le había sido infiel, otra vez, y en esta ocasión con una persona muy cercana a la familia: Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner. Un momento terrible para Khloé Kardashian que supuso el fin de su relación.

Y aunque en un principio a Khloé le costó volver a mantener relación con el padre de su hija, ahora parece que su relación está mejor que nunca tras su ruptura.

Prueba de ello fue el comentario picante que recientemente le dejó Tristan a Khloé después de ver su foto en ropa interior: "Traviesa".

Y parece que tras recibir tantos comentarios positivos Khloé Kardashian se ha venido arriba y ha publicado un vídeo presumiendo de cuerpazo, concretamente de unos muy marcados abdominales. ¡Qué músculos!

