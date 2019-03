Khloé Kardashian confiesa quién la presionó para que perdiera peso

Khloé Kardashian está felizmente embarazada junto a su chico, Tristan Thompson. Ahora se cuida más que nunca para que su embarazo vaya viento en popa, pero hubo un tiempo en el que los estilistas “no querían vestirla” por sus curvas.

Pero la presión llegó sobre todo de su entorno más cercano, tal y como ella ha revelado en la segunda temporada de su programa: “Me dijeron: ‘Khloé, tienes que perder peso porque estás dañando la imagen de marca’. Creo que no es lo que dices, sino cómo lo dices… Entiendo que venía de parte de la mánager de la familia, pero duele”. ¿Y quién es la mánager del clan Kardashian? ¡Su madre, Kris Jenner!

Para ella no fue nada fácil: “Soy una tragaldabas emocional y antes, si me pasaba cualquier cosa, reaccionaba en plan trae fingers de pollo y un helado”. Y continúa: “Mi transformación comenzó con mi divorcio. Empecé a entrenar y me di cuenta de que el deporte era tan necesario y tan terapéutico que, como consecuencia, empecé a perder peso. Vi un poco de definición allí y pensé: ‘Ok, voy a seguir manteniendo esto’”.