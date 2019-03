Khloé Kardashian confiesa que no se siente querida por los usuarios de las redes sociales

Desde hace tiempo Khloé Kardashian ha decidido seguir una dieta equilibrada y una dura tabla de ejercicios con los que ha conseguido una envidiable figura.

Pero aunque ahora ella está encantada con su cuerpo y presume de él siempre que puede, son muchas las críticas que la estrella televisiva de 'Keeping Up with the Kardashians' recibe por esto a través de las redes sociales.

Y es que Khloé no entiende por qué es tan duramente criticada cuando comparte sus ejercicios con sus followers a través de su cuenta personal de Snapchat: "Lo que más me molesta es que les estoy mostrando mis entrenamientos a través de Snapchat, ¡gratis! Pero aun así siguen quejándoos y criticándome porque tengo un entrenador, un gimnasio en casa… ¡No tengo un pu*o gimnasio en casa! Y siempre entrenamos al aire libre. Trato de mostrarles cómo me ejercito precisamente para que no necesiten un entrenador, y todo el material que utilizo son cosas que cualquiera tiene en casa… o si no, improvisado. ¿Qué carambas les pasa?", expresaba Khloé.