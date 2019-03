Khloé Kardashian comparte un mensaje en Instagram tras la recuperación de Lamar Odom

La exmujer de Lamar Odom, Khloé Kardashian, ha querido compartir este mensaje con sus miles de seguidores de Instagram coincidiendo con la salida de su exmarido del hospital: "Una chica, una vez me dijo que tuviera cuidado al tratar de arreglar una persona rota que puede cortarse con sus piezas destrozadas", estas son las palabras de autoayuda con las que se ha expresado la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians'. Se puede interpretar como que aunque Khloé quiera muchísimo a Lamar, éste le ha hecho tanto daño que ya no puede estar más a su lado.

Aun así, la estrella televisiva le brida su apoyo a Lamar, el cual está pasando por su peor momento personal y profesional tras haber sido encontrado inconsciente en un prostíbulo y estar hospitalizado durante tres meses.

Hace una semana una fuente cercana a Khloé dijo a la revista People que el exjugador de baloncesto va a ingresar en un centro de rehabilitación por su probelma con las drogas. Khloé dijo en el progama de televisión 'Television Critics Association', en el que estaba promocionando su próximo programa 'Kocktails con Khloe', que: "Estoy muy orgullosa de la fuerza que tiene para luchar esta batalla, esa es su batalla y estoy muy agradecida por el amor y la preocupación de todos, porque creo que viene de un buen lugar".