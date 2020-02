Si hay algo que caracteriza a las famosísimas hermanas Kardashian es que son capaces de hacer estallar las redes sociales en cuestión de minutos, y la última prueba de ello la hemos podido ver en la menor del 'Klan', Khloé Kardashian, quien se ha convertido en el objetivo de todas las burlas de Instagram después de publicar una imagen de su última campaña promocional.

Recostada en la cama, sin pantalones y rodeada de sprays refrescantes para la ropa. Un post que ha desatado comentarios de lo más desagradables en redes, y es que lo que muchos de sus seguidores se preguntan es por qué ha decidido hacerlo.

Aquí te dejamos algunas de las críticas que hemos podido ver en el perfil de la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian': "Tienes que filtrar un poco más las cosas que anuncias", "No había necesidad de esto", "¿Necesitáis tanto dinero?", "No tienes filtro ni capacidad para saber qué promocionas, seguro que testan en animales".

