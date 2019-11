Las Kardashian no dejan de generar polémica, y es que si bien hace poco Caitlyn Jenner celebraba sus 70 años por todo lo alto, en una celebración en la que estuvo rodeada de sus hijos, hubo una ausencia muy sonada y fue la de Khloé Kardashian.

¿El motivo? Según ha confirmado la propia Caitlyn en el reality 'I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!', es que Khloé y ella llevan nada más y nada menos que 5 años sin hablarse. "Me ocupé de todos los niños, y Khloé, por alguna razón, estaba enfadada por algo durante todo este proceso. Han pasado cinco o seis años y desde entonces no he vuelto a hablar con ella", ha explicado. "Estuvimos muy unidos, la crié desde que tenía cinco años, realmente no sé cuáles son sus problemas".

Sin embargo, estas no son las únicas declaraciones incendiarias que el ex de Kris Jenner ha hecho en el famoso reality, ya que también desataba nuevos rumores de embarazo sobre alguna de sus hijas, en concreto Kylie. Algo, que no terminó de hacerle mucha gracia a la matriarca del clan.

