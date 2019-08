Desde que Meghan Markle comenzó su vida en la realeza tras casarse con el príncipe Harry dejó su vida anterior atrás. La duquesa de Sussex se dedicaba al mundo de la interpretación y se hizo bastante conocida por su papel en la serie 'Suits'. Ahora existe la posibilidad de que Meghan vuelva delante de las cámaras con motivo de la grabación de la última temporada de la famosa serie.

Y aunque su vuelta es muy esperada por muchos, no todos han recibido la noticia con tanto entusiasmo, eso es lo que ha pensado Kevin Costner. El reconocido actor de Hollywood ha criticado duramente a Markle durante una entrevista en el programa 'Lorraine'. Unos comentarios que no han sentado nada bien a los usuarios en redes, y no han tardado en tachar esas críticas de machista.

"Sería difícil ¿Por qué? Hay que ponerse en la piel de Harry, y parece un gran tipo. Por eso yo no estoy casado con una actriz, no quiero ver a mi mujer besando a alguien. Estoy del lado de Harry", han sido las palabras que ha comentado sobre su vuelta a la pequeña pantalla. Además ha querido añadir que el papel que tiene que desempeñar Meghan es centrarse en su vida en palacio: "Tiene que ser la esposa perfecta en un círculo, el de la realeza, que no entiendo y que es un mundo único", ha concluido.

Los usuarios de Twitter han saltado ante estos comentarios del actor, donde han querido contestarle por la indignación que han causado sus palabras: "Que hipócrita ¿y tu si puedes besarte con cualquier actriz?" o "Un actor que besa a mujeres en películas pero le reprocha a una actriz que haga lo mismo, no sé cómo definir esto…", han sido algunos de los comentarios que ha recibido Costner a través de redes.

Patrick J Adams y Meghan Markle en 'Suits' | USA Network

