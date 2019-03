Kerry Washington, en contra del uso excesivo de Photoshop

Instagram se ha convertido en el altavoz de las famosas para protestar o mostrar su opinión sobre algo…En la mayoría de ocasiones con una foto en las que salen divinas. La actriz Kerry Washington ha publicado una imagen, en su perfil de dicha red social, de la portada que protagoniza para la revista 'Adweek' con un mensaje muy claro donde denuncia el uso de Photoshop pero sin querer desprestigiar a la revista. Beyoncé, Julia Roberts, Lady Gaga o Inma Cuesta son algunas de las famosas que también han denunciado el excesivo retoque de sus fotos.

"Siempre celebro que una revista importante me tenga en cuenta para formar parte de sus páginas. Es un honor y un privilegio y Adweek no es una excepción. (….)Pero tengo que ser honesta y estoy muy sorprendida con el resultado de la portada. ¿A quién no le encanta un filtro? Pero ayer me sentí cansada y extraña al ver una imagen muy diferente a la que imagen que tengo cuando me miro en el espejo". A pesar de estas palabras, la actriz afirmó en el mismo texto que se sentía muy orgullosa del artículo.

Muchos de sus seguidores no han dudado en comentar la imagen asegurando que es mucho más guapa en la realidad. Además, el director de La revista, Jim Cooper mandó un comunicado diciendo: "Contento de que Karry Washington esté orgullosa de su perfil, triste porque no le gustara la portada. Añadimos volumen al pelo para dar un efecto dramático. Sin faltar el respeto".