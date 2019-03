Kendall y Kylie Jenner, rescatadas por los bomberos tras quedarse atrapadas en el ascensor

LAS HERMANAS ENCERRADAS DURANTE 20 MINUTOS

¡Menudo susto se han llevado las hermanas Jenner! Kylie y Kendall se han quedado atrapadas durante 20 minutos junto a sus amigas en un ascensor en Nueva York. Tras este tiempo, las estrellas de 'Keeping Up with the Kardashians' han sido rescatadas por los bomberos con quienes se han fotografiado para dejar constancia del momento.