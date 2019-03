Kendall y Kylie Jenner se dan un capricho con un Ferrari Spider cada una

Que Kylie y Kendall Jenner se hayan dado un capricho y se hayan comprado cada una un Ferrari Spider, en color plata uno y en negro otro, no nos extrañaría para nada. Sin embargo, parece que las hermanas más famosas del mundo estaban haciendo una campaña para la marca de coches deportivos.

¡Así es! Unas imágenes que ha compartido Kylie en su perfil de Snapchat hablan por sí solas… Podemos verlas posando muy felices junto a los dos Ferraris, pero con camisetas, gorras y otros artículos de merchandising para publicitar la marca.

Kylie y Kendall Jenner con dos Ferrari Spider | Snapchat

No obstante, Kylie ya recibió por su cumpleaños -este pasado verano- un Mercedes-Benz edición Maybach valorado en más de 200.000 dólares, cortesía de su novio Tyga. Así que conociendo al clan Kardashian-Jenner, siempre tan ostentosas y derrochando dinero, que las Jenner hubieran decidido darse este capricho nos hubiera parecido de lo más normal del mundo.

Eso sí, aunque no estemos hablado de una nueva adquisición millonaria de las protagonistas de 'Keeping Up With The Kardashian', siempre se las apañan para revolucionar por completo a las redes sociales.