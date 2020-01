A sus 23 años, Kendall Jenner ha conseguido convertirse en toda una top model. Y es que la modelo ha vestido diseños de grandes firmas como Dior, Prada o Versace además de haberse convertido en un ángel de 'Victoria's Secret'.

Sin embargo, en lo que se refiere al terreno sentimental, la hermana mayor de Kylie Jenner siempre se ha mostrado muy reservada. Y así lo reveló en una entrevista para Zaza Worl Radio's Valentine's Day Special: "Creo que, especialmente por el estilo de vida que llevo, todo está muy magnificado y todos quieren saber cosas, especialmente sobre mi vida amorosa. La cantidad de veces que veo personas juntas unos meses, van tan fuerte y lo demuestran y después unos meses después rompen o algo pasa… Luego ellos tienen que explicarse con todos".

Ahora los paparazzis han captado a la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' saliendo del restautante neoyorkino Bubby's muy bien acompañada, ¡y es que la modelo iba nada más y nada menos que con Ben Simmons!

Después de su inesperada ruptura con el jugador de la NBA, Ben Simmons, fueron muchos los que se preguntaron el verdadero motivo de la ruptura. Sin embargo, la modelo nunca ofreció ninguna declaración pues siempre ha intentado mantener su vida personal en privado. A diferencia del resto del 'Klan' Kardashian, Kendall siempre ha intentado utilizar sus redes sociales con fines profesionales, y así lo reveló durante el show de Ellen DeGeneres: "Pude ver cómo mis hermanas trataron la atención y es genial aprender de eso. Para mí, muchas cosas son muy especiales y muy sagradas, como mis amigos y relaciones, y creo personalmente que hacer las cosas públicas hace que todo sea más complicado".

Ahora los paparazzis han captado reunida a la modelo con su expareja, ¿será está la confirmación de que han decidido darle una segunda oportunidad a su amor?

Kendall Jenner y Ben Simmons | Gtres

