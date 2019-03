Kendall Jenner sustituye al rapero Asap Rocky por un jugador de la NBA

Kendall Jenner vuelve a estar en el punto de mira después de que volvieran a sonar todas las alarmas sobre un posible romance de la top, y todo apunta a que se trata del jugador de la NBA Blake Griffin, con el que ya ha tenido dos encuentros en tan solo una semana.

Han sido ya dos las veces en las que los han pillado juntos compartiendo una romántica velada. El primer encuentro fue en Avenue Nightclub de Hollywood y, aunque jugaron al despiste llegando los dos por separado, al final de la cita se les vio abandonar el establecimiento en el mismo vehículo. En su segundo encuentro disfrutaron de una cena en el restaurante Creig en West Hollywood, una romántica cena en la que disfrutaron de su mutua compañía.

Este nuevo romance confirmaría la ruptura de la modelo con el rapero Asap Rocky, a quien Kendall pidió que no saliera en el reality 'Keeping Up With The Kardashian' para seguir manteniendo lo suyo fuera de las cámaras.

Si hay alguien a quien le ha sorprendido esta relación es al entorno del deportista, desde hace tiempo mantenía una relación estable con Bryn Cameron, con la que tuvo su segundo hijo el pasado mes de septiembre.