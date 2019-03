Kendall Jenner sufrió bullying por parte de sus compañeras durante la Semana de la Moda de Nueva York

¡No puede ser! Kendall Jenner fue objeto de todo tipo de críticas y bullying por parte de sus compañeras de profesión durante la 'Semana de la Moda de Nueva York'. Las modelos que desfilaban junto a ella en la pasarela creían que no era justo que Kendall hubiera llegado tan alto solo por ser famosa, ya que ellas habían tenido que trabajar mucho más para poder triunfar. Por este motivo, las chicas llegaron a meter cigarrillos en su bebida.

Puede que Kendall haya sido beneficiada por la increíble fama que tiene su familia, las Kardashians, pero desde que quiso dedicarse al mundo de la moda ha querido alejarse lo más posible del reality show 'Keeping Up With The Kardashians' que lleva triunfando en Estados Unidos desde 2007. La mayor de las Jenner se ha eliminado el apellido públicamente para que se la conozca simplemente por 'Kendall' e , ncluso, no deja a su hermana mayor Kim Kardashian que se siente en el front row de sus desfiles.

Sin embargo, parece ser que todo el esfuerzo por intentar conseguir por méritos propios estar entre las modelos más cotizadas del momento no parece ser sufieciente para sus compañeras, que no dudaron en hacerle bulling desde el primer día.