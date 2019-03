Kendall Jenner sube una foto vulgar para provocar a su cuñado, Tyga, el día de su cumpleaños

La imagen que ha subido Kendall Jenner ha creado la polémica. En la foto aparece un trasero y una mano asoma entre sus piernas con un signo un tanto vulgar protagonizado por el dedo corazón. ¡Menuda sorpresa! Una foto que tiene un particular destinatario: su 'cuñado' Tyga.



La relación entre los 'cuñados' parece que hace tiempo no funciona. Y aunque a Kylie le encantaría que se llevaran bien, no es así. Hasta quería que su hermana Kendall asistiera a la fiesta de cumpleaños de Tyga, pero ninguno de los miembros de la familia Kardashian se han dejado ver en la celebración.



Se rumorea que es una manera de provocar y llamar la atención de su cuñado. Sin duda alguna, no es el regalo que Tyga se hubiera esperado para el día de su 'cumple'. ¿Le habrá contestado también el rapero con una 'peineta'?