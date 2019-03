Kendall Jenner sale a cenar con Chris Brown

Kendall Jenner y Chris Brown siempre han sido buenos amigos, aunque el año pasado, el rapero tuvo que disculparse con la hermana de Kim Kardashian ya que se metió con el cambio de género de Caitlyn Jenner. Parece que Jenner perdonó con facilidad a Brown ya que ahora, tras la Fashion Week de París, la amistad que tenían se ha podido convertir en algo más. ¡Menudo bombazo!

Chris podría haber olvidado por fin su eterna historia con Rihanna gracias a Jenner. Aunque ambos, todavía no se han pronunciado al respecto, todo parece indicar que tenemos nueva pareja VIP. Por otra parte, el romance entre Kendall y Harry Styles no llegó a funcionar ya que el componente de One Direction no estaba preparado aún para sentar la cabeza. Ahora la modelo ha puesto los ojos en otro cantante. ¡Ya sabemos las preferencias de Jenner!

Chris Brown visitó brevemente nuestro país para dar un concierto en Madrid para sorpresa de todos sus fans. Después de retrasar su actuación en Barcelona, el ex de Rihanna ha querido compensar a sus fans españoles por el desplante en la Ciudad Condal. ¿Volverá a España junto a Kendall Jenner? ¡Nos encantaría!