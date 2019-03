Kendall Jenner revela su truco para desintoxicarse de las redes sociales

Kendall Jenner siempre ha demostrado ser muy diferente a sus hermanas, y es que mientras las chicas Kardashian y su hermana Kylie no dejan su móvil ni por un instante compartiendo todo tipo de momentos, anécdotas y looks con sus fans, Kendall pasa del mundo 2.0.

Y es que aunque hay muchas ocasiones en las que la modelo se muestra activa en sus redes, hay veces que pasan días y días y no tenemos noticias de Kendall. Pero ahora sabemos por qué.

La joven modelo, con más de 65 millones de seguidores en Instagram, ha revelado cuál es su truco para desconectar de todas las redes. Kendall ha confesado en una entrevista concedida a Allure que cuando quiere pasar de sus redes borra de forma efímera las aplicaciones de su móvil.

Además ha compartido con todos que ella no quiere un Instagram sin más y que hay un tipo de selfie que no puede evitar aborrecer, así como sorprenderse por la cantidad de belfies (selfies del culo) que se cuelgan en las redes: "Quiero que mi Instagram se vea bonito. Miras los perfiles de de la gente y son todo selfies de sus traseros. A mí me encanta un buen belfie, no me malinterpretes, yo misma publico alguno de vez en cuando".