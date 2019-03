Kendall Jenner revela que a Harry Styles le huelen las axilas

CONFIESA A KYLIE JENNER EN SU PROGRAMA

No hay nada como ver el programa de la familia Kardashian-Jenner, 'Keeping Up With the Kardashians', para enterarte de los secretos más ocultos de los famosos. Así, en uno de sus programas Kendall Jenner ha confesado a Kylie Jenner que Harry Styles tiene un problema de higiene personal un tanto incómodo. Algo tan molesto como que ¡le huelen los sobacos! No sabemos cómo se habrá tomado Harry estas acusaciones pero seguro que bien no le habrá sentado.