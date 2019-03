Kendall Jenner es perseguida por una camarera después de irse sin pagar 60$

La estrella televisiva y reciente modelo Kendall Jenner ha vuelto a ser noticia, aunque esta vez no se trata de ningún desfile de alta costura ni de ningún acto social propio de su familia. Kendall se encontraba en el restaurante 'Mercer Kitchen' de Nueva York acompañada de su inseparable y mejor amiga Hailey Baldwin, cuando ambas decidieron salir del local sin pagar.

Fue entonces cuando la camarera, Blaine Morris, salió detrás de las jóvenes para reclamar los 60 dólares que ambas debían por su comida. Kendall, aparentemente afectada por la actitud de Morris, le lanzó el dinero a la cara provocando el disgusto y la vergüenza de Blaine, tal y como hizo saber a sus seguidores de Twitter publicando: "Ese horrible momento en el que persigues a una Kardashian por la calle porque se ha olvidado de pagar la cuenta, y te lanza el dinero en la cara."

¡Menudos modales Kendall! Después de lo refinadas que se muestran ella y toda su familia en su reality show 'Keeping Up With The Kardashians', a más de uno le ha sorprendido esta actitud por parte de la mayor de las Jenner.

Fuentes cercanas aseguran que Kendall se fue sin pagar después de que no le permitieran beber alcohol dentro del establecimiento, pues en Estados Unidos la edad legal para beber son los 21 años y la celebrity sólo tiene 18. La indignación de Jenner habría sido la causa de su mal genio y falta de respeto hacia la camarera, aunque esto en nuestro país se llama hacer un 'sin-pa' ¡en toda regla!