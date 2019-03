Kendall Jenner miente a Kim Kardashian confesándole que está embarazada

¡Menuda broma le ha gastado Kendall Jenner a su hermana Kim Kardashian! Durante un adelanto del primer episodio del programa de Khloé, 'Kocktails with Khloé', la modelo llamó a su hermana revelándole que está embarazada.

"Te llamo porque te quiero contar algo y siento que tú me puedes ayudar a resolverlo. ¡Estoy embarazada!", le dice Kendall a Kim, quien rápidamente y con voz de sorpresa le contesta: "¿Estás bromeando?, ¿quieres hablar con mamá?". Kendall: "No, te buscaba a ti porque no sabía a quién decírselo primero. Siento que mamá va a perder el control, entonces pensé en ti para apoyarme".

¿Lo sorprendente? ¡La respuesta de Kim! Quien en vez de apoyar a su hermana y aconsejarle como madre de dos hijos, Kim le dice que no tiene un buen día para buscar apoyo en ella: "Yo no soy con quien deberías de estar hablando. Tuve una muy mala experiencia dando a luz. Hoy no es un buen día porque me siento un poco negativa, ya que solo he dormido una hora. North estuvo despierta toda la noche y he estado alimentando a Saint cada dos segundos. Mi día ha sido de locos, no he dormido nada y solo quiero morir". ¡Vaya apoyo!