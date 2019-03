Kendall Jenner y Harry Styles se reencuentran en un concierto

LA EXPAREJA ESTUVO MUY CERCA EN TODO MOMENTO

Parece que Kendall Jenner y Harry Styles están destinados a encontrarse, y eso ha sido precisamente lo que ha pasado el pasado fin de semana. La modelo y el ex de One Direction han coincidido en el concierto de 'Kings Of Leon', que se celebró en Los Ángeles y que estuvo lleno de caras conocidas. Acudieron por separado y estuvieron con sus amigos, pero muy cerca en todo momento.