Kendall Jenner y Harry Styles podrían haber retomado su relación

"Radiante y feliz". Así afirma un testigo a la revista People que se encontraba Kendall Jenner cuando fue vista junto a Harry Styles en un restaurante de Los Ángeles. La modelo parece que por fin ha conseguido que el cantante vuelva a caer en sus redes después de un tiempo separados donde Styles ha estado centrado en el rodaje de su primera película, 'Dunkirk'.

A la modelo tampoco le han faltado proyectos y es que desde que comenzase su carrera profesional es una imprescindible en todos los desfiles y además ha protagonizado la portada del número de septiembre para Vogue América. Pero sus compromisos no le han impedido "estar pendiente de Harry", asegura la misma fuente. Aunque todavía ninguno de los dos se han mencionado al respecto, "están retomando su antiguo romance y ella está feliz por ello", continúa el informador.

La pareja se conoció hace varios años pero su relación amorosa nunca ha sido oficial a pesar de que las navidades anteriores estuvieron juntos. Además, Kris Jenner siempre ha visto con buenos ojos a Styles como novio de su hija. En las redes sociales incluso se creó el rumor de que era la matriarca del clan Kardashian-Jenner quien no superaba que el excomponente de One Direction no continuase su relación con Kendall.