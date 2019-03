Kendall Jenner y Harry Styles intentan mantener una relación a distancia

Despedíamos el 2015 y comenzábamos el 2016 con una nueva y sorprendente relación: Kendall Jenner y Harry Styles se daban una segunda oportunidad. La supuesta nueva pareja era fotografiada en un yate en actitud muy cariñosa. Pero… ¿podríamos decir que su relación está consolidada?

De momento esto no es algo seguro, ahora Kendall y Harry están intentando luchar por su relación y que su amor no se pierda en la distancia. Él sigue manteniendo su residencia en Londres y la modelo ha regresado a Los Ángeles junto a su familia.

Según confiesan diferentes fuentes a la pareja, Kendall y Harry están pegados al teléfono y no paran de llamarse vía Skype. Y es que como confesó la propia madre de Kendall, Kris Jenner, la modelo no había conseguido olvidar al cantante de One Direction.