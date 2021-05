Kendall Jenner habla abiertamente de sus ataques de ansiedad

Kendall Jenner ha confesado tener problemas de salud mental, especfíciamente de ansiedad. Tras haber superado esta barrera y convertirse en un altavoz para aquellas personas que sufren estas enfermedades, la influencer estrena una serie de entrevistas a expertos en el tema.

En el primer episodio de "Open Minded: Unpacking Anxiety" de Vogue, Kendall Jenner habla con franqueza sobre sus experiencias con la ansiedad y los síntomas que la acompañan.

Jenner se sentó con el Dr. Ramani Durvasula, un psicólogo clínico licenciado y profesor de psicología, para discutir el tema en una entrevista publicada en el canal de YouTube de la revista.

"Soy muy consciente de mis ansiedades. No me gusta dar lástima. No me gusta hablar de cuando no me siento muy bien", dijo Jenner en la apertura del video.

"No sé. Estoy un poco nerviosa por abrirme en mi lucha, y hacérselo saber a otras personas es un poco estresante".

Jenner recordó haber experimentado ansiedad a una edad temprana que se intensificó a medida que la modelo de moda se convirtió en el centro de atención.

"Creo que estar sobrecargada de trabajo y estar en la situación en la que me encuentro ahora es algo así como descontrolarlo de alguna manera", dijo Jenner.

Sentir que se está muriendo, querer que la lleven de urgencia al hospital y las extremidades adormecidas son síntomas que Jenner dijo que ha experimentado en ocasiones. Aunque reconoció ser afortunada, dijo que ser rica y famosa no evita que el trastorno la aflija.

