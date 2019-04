La razón por la que Kendall Jenner está convencida de que no encaja nada con sus hermanas

Kendall Jenner tiene motivos de sobra para estar convencida que no encaja nada de nada con sus hermanas. Para empezar, físicamente es la que menos curvas tiene: “Mis hermanas tienen más curvas que yo, al igual que unos pechos más grandes que yo no tengo. Crecer con mi anatomía y ver a mis hermanas me hizo pensar que tenía que ser como ellas para ser sexy. Llegué casi a sentir que no encajaba durante un largo periodo de mi vida”.

Además, la modelo es muy celosa de su intimidad y, con diferencia, es la que menos saca a relucir aspectos de su vida privada en el reality en el que toda la familia participa desde hace más de diez años, ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Hasta tal punto se ve diferente que piensa que su hermana Kylie es más Kardashian que Jenner: “Llegué a estar sentada en mi habitación llorando porque Kylie tenía muchos amigos y yo no sabía muy bien qué hacer. Constantemente pensaba: “Cuándo tendré yo mi pandilla?”.