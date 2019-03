EN UN AVANCE DE 'KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS'

EN UN AVANCE DE 'KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS'

Kendall Jenner confiesa preocupada que padece la famosa 'parálisis del sueño'

Gracias a un avance de 'Keeping Up With The Kardashians' nos hemos enterado de que Kendall Jenner sufre un trastorno del sueño, conocido como 'falso despertar' o 'parálisis del sueño', que le impide moverse cada vez que se despierta. Y es que aunque Kris Jenner, la matriarca de las Kardashians, le ha dicho que no se preocupe, ella asegura que no se encuentra bien. El Doctor Bruce Lee, muy famoso en Beverly Hills, ha revelado que la experiencia que está viviendo ahora Kendall: "Puede llegar a ser muy traumática".