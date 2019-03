Kendall Jenner le confiesa a Caitlyn Jenner que piensa que su hermana Kylie no está centrada en sus prioridades

Todos somos testigos de la vida de la familia Kardashian-Jenner a través del programa que las celebrities emiten en televisión 'Keeping Up with the Kardashians'. El show que ya va por su temporada número once nos muestran a las televisivas tal y como ellas son en su vida real y en ocasiones podemos ver como las hermanas tienen alguna desavenencia entre ellas.

Así, en el teaser de esta última temporada podemos ver como Kendall Jenner se confiesa su padre, Caitlyn Jenner, y le revela que está preocupada por su hermana pequeña, Kylie, pues considera que no está muy centrada: "Kylie no tiene sus prioridades en orden", declara la modelo a su progenitor.

Con estas palabras Kendall deja entre ver que la relación con su hermana no está en su mejor momento. Otro episodio donde se refleja la mala relación entre ellas fue cuando Kendall se estaba preparando para ir a una fiesta y no estaba muy a gusto con su vestido por lo que le pidió a su hermana uno de los suyos. Tal fue la reacción de Kylie al saber que quería ponerse su vestido favorito que terminaron pelándose: "No, ese es uno de mis vestidos favoritos. Sabes que no es necesario que pidas prestado mis cosas", dijo Kylie. Y Kendall le respondió duramente diciéndole: "No eres literalmente la mayor f ** king b **** que he conocido". ¿Será esto el final de su buena relación?