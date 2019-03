Kendall Jenner celebra sus 21 años junto a familiares y amigos pero sin Kim Kardashian

SU HERMANA SIGUE ENCERRADA

Kendall Jenner ha decidido celebrar sus 21 años por todo lo alto, y es que no todos los días se alcanza la mayoría de edad (en EEUU es a los 21 en vez de los 18). Por este motivo Kendall no ha querido escatimar en gastos y ha organizado una fiesta por todo lo alto donde no han faltado sus amigos y su famosa familia. La que ha faltado ha sido su hermana Kim Kardashian que ha preferido seguir con su 'encierro' en su casa de Los Ángeles desde que fuese atracada en París el pasado mes de septiembre.