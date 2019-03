Kendall Jenner advierte a Gigi Hadid acerca de Zayn Malik

ES LA MEJOR AMIGA DE LA MODELO

Parece que la nueva relación entre Gigi Hadid y Zayn Malik va viento en popa. Sin embargo, esto no es suficiente para las mejores amigas de Gigi, Kendall Jenner y Taylor Swift, quienes no han dudado en alertar a su amiga de ciertos comportamientos del cantante que no les han gustado nada y que podrían romperle el corazón.