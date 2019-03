Kendall Jenner abandona una fiesta organizada por Harry Styles en Los Ángeles

No sabemos qué está pasando entre Kendall Jenner y Harry Styles pero hay algo que no funciona. Y es que si recientemente han sido muchos los rumores que han señalado una posible infidelidad por parte del cantante de One Direction con su estilista, la última vez que la pareja ha coincidido no parece haber ido todo como debería.

La modelo acudió a la fiesta de cumpleaños que su supuesto novio había organizado para su amigo Jeff Azoff en Los Ángeles. Y así de paso celebrar también el suyo que es el próximo 1 de febrero.

Una fiesta a la que Kendall acudió acompañada de su madre Kris Jenner. Lo curioso, y sorprendente, es que la hermana de Kim Kardashian abandonó la fiesta tan solo una hora después de llegar. ¿Qué está pasando entre ellos?