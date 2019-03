Kelly Rutherford, de 'Gossip Girl', ha perdido la custodia de sus hijos tras una intensa lucha

Después de una incansable lucha por quedarse con la custodia de sus hijos, Kelly Rutherford ha perdido el caso y Hermes, de ocho años, y Helena, de seis, se irán a vivir con su padre a casi siete mil kilómetros de distancia. Y es que Daniel Giersch reside actualmente en Mónaco, por lo que los pequeños deberán cruzar el charco para estar con él.

Como no es de extrañar, Kelly está devastada y muy enfadada debido a esta decisión del juez y ha asegurado que seguirá luchando por recuperar a sus retoños. "Sin autoridad ninguna, el juez Gesmer cogió a mis hijos y a sus pasaportes estadounidenses y les forzó a dejar Estados Unidos y a residir en Mónaco, un país donde ni ellos ni yo, ni siquiera su padre, tenemos la ciudadanía", relató la afectada.

"No sólo me los han quitado, sino que se los han llevado a un país extranjero. ¡No sé cómo explicar cómo me siento! Puedo estar sin verlos durante semanas. No puedo llevarlos ni recogerlos de la escuela, ni vestirlos, ni olerlos, ni abrazarlos...", explicó desesperada Kelly. La expareja se divorció en 2008 durante el embarazo de Helena, y en 2013 la actriz de 'Gossip Girl' fue a la quiebra tras gastar millón y medio en la lucha por la custodia de los niños.