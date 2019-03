Kelly Preston abandona a John Travolta tras publicarse unas imágenes del actor travestido

¡La que tiene encima John Travolta! Comenzó con una denuncia y ya van… ¡Ni él las sabe! Pero ahí no se queda el tema, no. Ahora, el rotativo The National Enquirer publica que, finalmente, su mujer no ha podido más con tanto rumor y ha decidido poner punto y final a su matrimonio.

Además, acaban de salir a la luz unas imágenes del actor travestido de mujer. Algo que lo único que genera es que se avive más toda la polémica sobre su orientación sexual. Las fotografías son de una fiesta en 1997, seis años después de casarse. Esto, según cuentan, ha sido el colofón para que Kelly Preston no haya aguantado más.

“Kelly me ha dicho que su matrimonio ha terminado y que ya no vive en la casa familiar”, cuenta una amiga íntima de la todavía esposa de Travolta. “Ha aguantado la doble vida de John durante décadas, mientras se mantenía en la sombra, pero ahora que ha salido todo a la luz está siendo humillada. Ella está totalmente destrozada”.

Todavía no es oficial la separación, por ninguna de las dos partes; pero de ser cierto, se terminaría otro de los matrimonios más ‘sólidos’ de Hollywood, con dos hijos en común y de los que más han sufrido, tras la muerte de su hijo mayor hace un par de años.