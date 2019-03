Kellan Lutz utiliza una aplicación de móvil para ligar

Se da a conocer bajo el pseudónimo Sebastian

Uno de los más guapos de la saga 'Crepúsculo', Kellan Lutz, parece que no le va muy bien en los asuntos del amor. Tanto es así, que utiliza una aplicación llamada Rayas para conocer a chicas. Aunque la app cuenta con una política de empresa donde la confidencialidad es muy importante, el actor prefiere que no dar su nombre verdadero y darse a conocer como Sebastian. ¿Será para que no se le acerquen por el interés?